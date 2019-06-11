ОБСЕ: боевики по 10 часов держат людей на блокпостах ОРДЛО
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ .
На блокпосту пророссийских боевиков вблизи Оленевки, расположенной в 23 км к юго-западу от Донецка, команда Миссии ОБСЕ зафиксировала менее 200 автомобилей в очереди на выезд в подконтрольных Украины районов, говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина и женщина (50-59 лет) рассказали наблюдателям ОБСЕ о том, что они ожидают этом блокпосту уже более 10 часов, чтобы попасть на подконтрольную Украины территорию.
В ОБСЕ отмечают, что на КПВВ трое членов вооруженных формирований сообщили наблюдателям о том, что несколько дней назад вступило в силу новое "распоряжение" самопровозглашенной власти "ДНР", согласно которому лишь 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут.
- умерли три человека в один день . Напомним, в январе на КПВВ "Майорск" от сердечных приступов
- 7 февраля, на блокпостах террористов "ДНР" умерли двое гражданских : 74-летний профессор Донецкого медуниверситета Юрий Крюк и мужчина 1956 года рождения, жил в поселке Пятихатки недалеко оккупированной Горловки.
- В марте при пересечении линии разграничения на блокпостах "Березовое-2" и "Майорское" умерли два человека , которые направлялись из временно оккупированной территории.
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