ОБСЕ: боевики по 10 часов держат людей на блокпостах ОРДЛО

11 июня, 2019, 13:30

Боевики ограничили количество автомобилей, пересекающих линию разграничения во временно оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ .

На блокпосту пророссийских боевиков вблизи Оленевки, расположенной в 23 км к юго-западу от Донецка, команда Миссии ОБСЕ зафиксировала менее 200 автомобилей в очереди на выезд в подконтрольных Украины районов, говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина и женщина (50-59 лет) рассказали наблюдателям ОБСЕ о том, что они ожидают этом блокпосту уже более 10 часов, чтобы попасть на подконтрольную Украины территорию.

В ОБСЕ отмечают, что на КПВВ трое членов вооруженных формирований сообщили наблюдателям о том, что несколько дней назад вступило в силу новое "распоряжение" самопровозглашенной власти "ДНР", согласно которому лишь 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131712