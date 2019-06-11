NYT отказывается от карикатур из-за упреков в антисемитизме после рисунка о Трампе и Нетаньяху
Об этом говорится в их заявлении.
Отмечается, что карикатуры прекратят печатать в международной версии газеты. Целесообразность их появления в The New York Times обсуждали почти год.
"Мы планируем продолжать инвестировать в формы "журналистики мнений", включая визуальную журналистику, которая выражает особенности и сложности различных точек зрения на всех платформах", - сказал редактор издания Джеймс Беннет.
Он также поблагодарил карикатуристам издания Патрику Чаппату и Хьонг Ким Сонгу за работу, добавив, что планирует сотрудничать с ними в других проектах.
В апреле этого года в международной версии газеты появилась карикатура на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Читателей возмутило, в каких образах изобразили лидеров Израиля и США. Нетаньяху нарисован в образе собаки с ошейником в форме звезды Давида, которая влечет за собой слепого Трампа. Карикатуру назвали антисемитской.
In the NYTimes international: Bibi Netanyahu characterized as a dog leading a blind, Jewish Trump.- Harry Khachatrian (@ Harry1T6) 27 апреля 2019 г.
When did the @nytimes hire David Duke as an editor? pic.twitter.com/7bGf1jLrri
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-