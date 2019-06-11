NYT отказывается от карикатур из-за упреков в антисемитизме после рисунка о Трампе и Нетаньяху

11 июня, 2019, 17:15

Американское издание The New York Times с 1 июля прекратит печатать в международной версии газеты политические карикатуры

Об этом говорится в их заявлении.

Отмечается, что карикатуры прекратят печатать в международной версии газеты. Целесообразность их появления в The New York Times обсуждали почти год.

"Мы планируем продолжать инвестировать в формы "журналистики мнений", включая визуальную журналистику, которая выражает особенности и сложности различных точек зрения на всех платформах", - сказал редактор издания Джеймс Беннет.

Он также поблагодарил карикатуристам издания Патрику Чаппату и Хьонг Ким Сонгу за работу, добавив, что планирует сотрудничать с ними в других проектах.

В апреле этого года в международной версии газеты появилась карикатура на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Читателей возмутило, в каких образах изобразили лидеров Израиля и США. Нетаньяху нарисован в образе собаки с ошейником в форме звезды Давида, которая влечет за собой слепого Трампа. Карикатуру назвали антисемитской.