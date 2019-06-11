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Espreso.tvОбществоНеизвестные сообщили о минировании Конституционного суда Украины

Неизвестные сообщили о минировании Конституционного суда Украины

Неизвестные сообщили о минировании Конституционного суда, где рассматривают законность роспуска Верховной Рады

Об этом заявила пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш, сообщает theБабель .

Заседание Конституционного суда началось в 10:00.

По словам пресс-секретаря полиции, сообщение о заминировании здания суда поступило на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полиция получила его в 10:30.

Отмечается, что судья объявила перерыв до 11:45, но о минировании ничего не сказала.

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