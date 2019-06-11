Неизвестные сообщили о минировании Конституционного суда Украины
11 июня, 2019, 11:31
Неизвестные сообщили о минировании Конституционного суда, где рассматривают законность роспуска Верховной Рады
Об этом заявила пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш, сообщает theБабель .
Заседание Конституционного суда началось в 10:00.
По словам пресс-секретаря полиции, сообщение о заминировании здания суда поступило на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полиция получила его в 10:30.
Отмечается, что судья объявила перерыв до 11:45, но о минировании ничего не сказала.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады .
- У Зеленского говорят, что проверили указ о роспуске Рады на конституционность во время его подготовки.
- Указ Зеленского о досрочном роспуске Рады не соответствует Конституции , заявил голова комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
- 11 июня Конституционный суд начал рассмотрение конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
- 11 июня президент Зеленский выступил в Конституционном суде и ушел, "чтобы своим присутствием не влиять на судей".
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