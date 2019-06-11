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Espreso.tvОбщество"Надеюсь, АП найдет время": Арьев требует от Зеленского встречи с украинской делегацией в ПАСЕ

"Надеюсь, АП найдет время": Арьев требует от Зеленского встречи с украинской делегацией в ПАСЕ


фото: prm.ua
Народный депутат Владимир Арьев требует встречи президента Владимира Зеленского с украинской делегацией в ПАСЕ

Об этом он написал в Facebook.

"Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ. Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели ", - отметил политик.

 

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