На Киевщине построят комплекс, который будет перерабатывать 700 тыс. тонн мусора в год
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Киев готовит собственный региональный план управления отходами, который станет комплементарным Национальной стратегии обращения с отходами.
Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.
"В октябре 2017 были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, который соглашается с Минрегионом и Минприроды ", - отметил Петр Пантелеев.
Читайте также: Деньги из мусора. Как Швеция научилась извлекать пользу из отходов
Учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области, в Киеве отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются