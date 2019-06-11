На Киевщине построят комплекс, который будет перерабатывать 700 тыс. тонн мусора в год

11 июня, 2019, 17:58

Киев планирует строительство мусороперерабатывающего комплекса, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киев готовит собственный региональный план управления отходами, который станет комплементарным Национальной стратегии обращения с отходами.

Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

"В октябре 2017 были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, который соглашается с Минрегионом и Минприроды ", - отметил Петр Пантелеев.

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Учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области, в Киеве отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.