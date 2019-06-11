На досрочных выборах в Раду не будет российских наблюдателей ОБСЕ
Об этом сообщил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон, передает "Укринформ".
"Нет, (Россия) на этот раз не подавала", - сказал Йонссон.
В ответ на уточняющий вопрос журналистов, он пояснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам-участницам ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.
"До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, предложит ли Россия в этот раз своих кандидатов или нет", - отметил глава миссии.
Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.
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