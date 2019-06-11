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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов

На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов

Во вторник, 11 июня, по состоянию на 18:30 российские наемники 5 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино по направлению Саханка из автоматического гранатомета и снайперской винтовки, вблизи Водяного по направлению Ужовка - из стрелкового оружия, неподалеку Песков со стороны Веселого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские укрепления под Южным по направлению шахты им. Гагарина с 82-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Объединенные силы дали террористам ответ на вооруженные провокации.

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