На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино по направлению Саханка из автоматического гранатомета и снайперской винтовки, вблизи Водяного по направлению Ужовка - из стрелкового оружия, неподалеку Песков со стороны Веселого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские укрепления под Южным по направлению шахты им. Гагарина с 82-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Объединенные силы дали террористам ответ на вооруженные провокации.
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