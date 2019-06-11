МИД Украины призвал ужесточить санкции против России из-за новых задержаний в Крыму

11 июня, 2019, 20:44

В МИД призывают усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека в аннексированном Крыму, освобождения украинских политзаключенных и ускорения деоккупации полуострова

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Из-за новых задержаний крымских татар, которые состоялись 10 июня в Крыму, МИД обнародовал официальное заявление, призвав ужесточить санкции против Российской Федерации.

"Новыми карательными акциями на оккупированном полуострове Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также в Третейском суде по делу Украины против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ", - говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что РФ должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 г. и 22 декабря 2018 г., а также приказ Международного суда ООН по мерах в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.