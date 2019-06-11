МИД Украины призвал ужесточить санкции против России из-за новых задержаний в Крыму
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Из-за новых задержаний крымских татар, которые состоялись 10 июня в Крыму, МИД обнародовал официальное заявление, призвав ужесточить санкции против Российской Федерации.
"Новыми карательными акциями на оккупированном полуострове Россия фактически реагирует на слушания, проходящие сейчас в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также в Третейском суде по делу Украины против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ", - говорится в заявлении.
В МИД также отметили, что РФ должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 г. и 22 декабря 2018 г., а также приказ Международного суда ООН по мерах в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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