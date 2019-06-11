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Espreso.tvОбществоЛитва передала Украине почти миллион боеприпасов

Литва передала Украине почти миллион боеприпасов

Литва передала украинской армии 1 миллион единиц боеприпасов

Об этом сообщает Delfi.

Самолет Вооруженных сил Украины 10 июня вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов, которые армия Литвы больше не использует. Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля. Стоимость покупки переданного оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщил Минобороны Литвы.

"Передача имущества - часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонительные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Кроме того, отмечается, что Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым.

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