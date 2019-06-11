Хакеры похитили из базы данных пограничников США фото 100 тыс. туристов
11 июня, 2019, 09:23
Вследствие кибератак из базы данных пограничной службы США похитили фото 100 тис. путешественников и номерные знаки их авто
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.
В то же время отмечается, что в открытый доступ похищенные данные не попали.
Также сообщается, что подрядчик нарушил условия контракта и загрузил собраны пограничной службой данные в собственную сеть: "Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой".
Отмечается, что служба сообщила Конгресс и работает с правоохранительными органами и организациями по кибербезопасности, чтобы "определить степень нарушения и соответствующий ответ".
По словам представителя пограничников, похищенные данные не менее 100 000 человек, въезжающих и выезжающих из США в течение полутора месяцев.
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