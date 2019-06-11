Канада с 2021 отказывается от одноразового пластика
11 июня, 2019, 09:36
Чтобы спасти океаны от загрязнения, страна с 2021 отказывается от одноразового пластика
Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Радио Свобода .
"Мне очень приятно сообщить, что в 2021 году Канада запретит вредный пластик для одноразового использования", - заявил Трюдо.
Он также сообщил, что конечный срок (2021) определили для того, чтобы дать предпринимателям время приспособиться к правилам.
Ожидается, что запрет будет предусматривать постепенный отказ от полиэтиленовых пакетов, соломинок и пластиковых столовых приборов, которые составляют большую часть пластиковых отходов в морях по всему миру.
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