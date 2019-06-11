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Espreso.tvОбществоКанада с 2021 отказывается от одноразового пластика

Канада с 2021 отказывается от одноразового пластика

Чтобы спасти океаны от загрязнения, страна с 2021 отказывается от одноразового пластика

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Радио Свобода .

"Мне очень приятно сообщить, что в 2021 году Канада запретит вредный пластик для одноразового использования", - заявил Трюдо.

Он также сообщил, что конечный срок (2021) определили для того, чтобы дать предпринимателям время приспособиться к правилам.

Ожидается, что запрет будет предусматривать постепенный отказ от полиэтиленовых пакетов, соломинок и пластиковых столовых приборов, которые составляют большую часть пластиковых отходов в морях по всему миру.

 

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