Канада с 2021 отказывается от одноразового пластика

11 июня, 2019, 09:36

Чтобы спасти океаны от загрязнения, страна с 2021 отказывается от одноразового пластика

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Радио Свобода .

"Мне очень приятно сообщить, что в 2021 году Канада запретит вредный пластик для одноразового использования", - заявил Трюдо.

Он также сообщил, что конечный срок (2021) определили для того, чтобы дать предпринимателям время приспособиться к правилам.

Ожидается, что запрет будет предусматривать постепенный отказ от полиэтиленовых пакетов, соломинок и пластиковых столовых приборов, которые составляют большую часть пластиковых отходов в морях по всему миру.