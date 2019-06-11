Кабмин обнародовал постановление о приватизации газотранспортной системы

11 июня, 2019, 12:42

Правительство опубликовало постановление о выделении газотранспортной системы Украины по управлению Нафтогаза по принципу ownership unbundling (разделение собственности), который предусматривает приватизацию ГТС

Об этом говорится в постановлении №484 , сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно постановлению правительства, по модели OU - ownership unbundling ГТС Украины должны передать в управление государственной компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление правительства обязывает Минэнергоугля, Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ", который должен предусматривать безусловное возвращение полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоуглю не позднее 1 января 2020 года. Затем МГУ станет обособленным акционерным обществом. Таким образом, ГТС выйдет из государственной собственности и перейдет в корпоративную собственность.

На модели ownership unbundling настаивали представители правительства и Всемирного банка.

Отмечается, что правительство обязало "Нафтогаз" и МГУ до 1 августа подать в НКРЕКП заявку на проведение сертификации оператора газотранспортной системы, а также документы для установления тарифов на услуги по транспортировке природного газа.