Голевой пас украинского футболиста признали лучшим в сезоне

11 июня, 2019, 10:49

Результативный пас украинского полузащитника греческого клуба ПАОК Евгения Шахова признали лучшим в сезоне

Видео с пасом украинца ПАОК выложил на своей странице в twitter.

Топ-5 голевых пасов игроков ПАОК в завершившемся сезоне определил портал Dugout. На первой строчке рейтинга оказался результативный пас Евгения Шахова на Чуба Акпома в матче 13-го тура чемпионата Греции против "Ларисы" (2: 1).