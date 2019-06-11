Голевой пас украинского футболиста признали лучшим в сезоне
11 июня, 2019, 10:49
Результативный пас украинского полузащитника греческого клуба ПАОК Евгения Шахова признали лучшим в сезоне
Видео с пасом украинца ПАОК выложил на своей странице в twitter.
Топ-5 голевых пасов игроков ПАОК в завершившемся сезоне определил портал Dugout. На первой строчке рейтинга оказался результативный пас Евгения Шахова на Чуба Акпома в матче 13-го тура чемпионата Греции против "Ларисы" (2: 1).
One more Top 5 from @Dugout . Which were the best assists of the season? Watch the full video here to find out: https://t.co/mRYZ5AMSW6 #Champions #TheInvincibles #CupWinners #Double #PAOK pic.twitter.com/jdovmwUI8G- PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) June 7, 2019
- 12 мая стало известно, ПАОК, за который играют украинские футболисты Евгений Хачериди и Евгений Шахов, к золоту чемпионата Греции добавил победу в национальном кубке .
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