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Espreso.tvСпортГолевой пас украинского футболиста признали лучшим в сезоне

Голевой пас украинского футболиста признали лучшим в сезоне


фото: paokfc.gr
Результативный пас украинского полузащитника греческого клуба ПАОК Евгения Шахова признали лучшим в сезоне

Видео с пасом украинца ПАОК выложил на своей странице в twitter.

Топ-5 голевых пасов игроков ПАОК в завершившемся сезоне определил портал Dugout. На первой строчке рейтинга оказался результативный пас Евгения Шахова на Чуба Акпома в матче 13-го тура чемпионата Греции против "Ларисы" (2: 1).

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