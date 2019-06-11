Еврокомиссар в РФ обсудит транзит газа через Украину после 2019 года
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Шефчович посетит Москву 13 июня "для обсуждения транзита газа после 2019 года, он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов".
Напомним, ранее Марош Шефчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Отметим, что он представлял ЕС на инаугурации Зеленского.
Зеленский провел встречу с Шефчовичем, в ходе которой обсудили, в частности, газовые переговоры. Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа по газопроводам Украины после 2019 года.
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