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Espreso.tvМирЕврокомиссар в РФ обсудит транзит газа через Украину после 2019 года

Еврокомиссар в РФ обсудит транзит газа через Украину после 2019 года


фото: REUTERS
Европейская комиссия подтвердила визит в Москву 13 июня заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича для обсуждения вопросов украинского транзита газа после 2019 года

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Шефчович посетит Москву 13 июня "для обсуждения транзита газа после 2019 года, он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов".

Напомним, ранее Марош Шефчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Отметим, что он представлял ЕС на инаугурации Зеленского.

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, в ходе которой обсудили, в частности, газовые переговоры. Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа по газопроводам Украины после 2019 года.

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