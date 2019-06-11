Экс-капитана "Шахтера" Срну гонят из итальянского клуба

11 июня, 2019, 15:28

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна больше не нужен итальянскому "Кальяри" и ищет новую команду

Об этом сообщает Goal.com .

Правый защитник "Кальяри" Дарио Срна, который долгое время выступал за "Шахтер", оставит итальянский клуб в ближайшее время. Контракт хорвата с "Кальяри" заканчивается 20 июня, и защитник ищет себе другую команду.

У 37-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры - хорватский "Хайдук", где он начинал карьеру, и итальянская "Парма", руководство которой хочет создать конкурентную команду и также рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона, Марио Балотелли и Хуана Мануэля Итурбе .

4 июня стало известно, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна летом покинет итальянский "Кальяри" и вернется в хорватский "Хайдук", где начинал карьеру.

15 мая уже сообщалось, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна может покинуть итальянский футбольный клуб "Кальяри" после завершения нынешнего сезона.