Экс-капитана "Шахтера" Срну гонят из итальянского клуба
Об этом сообщает Goal.com .
Правый защитник "Кальяри" Дарио Срна, который долгое время выступал за "Шахтер", оставит итальянский клуб в ближайшее время. Контракт хорвата с "Кальяри" заканчивается 20 июня, и защитник ищет себе другую команду.
У 37-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры - хорватский "Хайдук", где он начинал карьеру, и итальянская "Парма", руководство которой хочет создать конкурентную команду и также рассматривает возможность приглашения Джанлуиджи Буффона, Марио Балотелли и Хуана Мануэля Итурбе .
4 июня стало известно, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна летом покинет итальянский "Кальяри" и вернется в хорватский "Хайдук", где начинал карьеру.
15 мая уже сообщалось, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна может покинуть итальянский футбольный клуб "Кальяри" после завершения нынешнего сезона.
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