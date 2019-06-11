Экологи призвали не манипулировать проблемами экологии на парламентских выборах
Об этом говорится в заявлении профессиональной ассоциации экологов Украины.
"Циничное использование данной темы наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией - уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ, и является манипулятивной предвыборной технологией", - отмечают экологи.
Они объясняют, что опасность использования экологической темы в политических целях заключается в том, что реальные экологические проблемы, которыми необходимо заниматься на государственном уровне, при этом замалчиваются.
"Появляется новое явление, как экологический терроризм, использующий вопросы экологии как инструмент манипуляций, - отмечается в заявлении. - Сейчас, накануне досрочных парламентских выборов, как и во время президентской кампании, насущные экологические проблемы остаются без внимания, штабы политиков уже начали раздувать аспекты, которые существуют не в виде реальных проблем, а в виде мифов в сознании избирателей. Проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев, снова останутся в тени".
В связи с этим профессиональная ассоциация экологов Украины призывает избегать манипуляций на экологические темы.
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