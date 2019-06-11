Денисова предложила Москальковой освобождение осужденных. Стороны пришли к некоторому согласию

11 июня, 2019, 20:47

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова предложила своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой обсудить освобождение задержанных и осужденных

Об этом написала Денисова в Facebook.

"В Москве встретилась с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины. Я отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех", - написала она.

По словам Денисовой, они договорились о формате работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий.