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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы

ЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы

На данный момент ЦИК зарегистрировала 111 самовыдвиженцев и 7 кандидатов от партий

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 23 кандидата-самовыдвиженца в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.

Итак, по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украину 21 июля

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