ЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы
11 июня, 2019, 18:42
На данный момент ЦИК зарегистрировала 111 самовыдвиженцев и 7 кандидатов от партий
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 23 кандидата-самовыдвиженца в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.
Итак, по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7.
Внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украину 21 июля
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