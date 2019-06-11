ЦИК зарегистрировала уже 118 кандидатов в нардепы

11 июня, 2019, 18:42

На данный момент ЦИК зарегистрировала 111 самовыдвиженцев и 7 кандидатов от партий

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 23 кандидата-самовыдвиженца в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.

Итак, по состоянию на 11 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 111, выдвинутых политическими партиями - 7.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украину 21 июля