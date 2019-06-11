Безвиз: за 2 года Укрзализныця перевезла в ЕС почти 1,6 млн пассажиров

11 июня, 2019, 13:54

За два года действия безвиза Укрзализныця назначила в страны ЕС 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны

Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба железной дороги.

"Прямой пассажиропоток в сочетании Украина - ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс. человек", - отметил он.

Отмечается, что Укрзализныця гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны.

Отмечается, что железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию.

По словам руководителя Укрзализныци, сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом.

"За 2016 год, до безвиза, было перевезено 62 тыс. пассажиров, за 2018 - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров", - отметил Кравцов.

В Укрзализныце напомнили, что в графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в сочетании Украина - страны ЕС

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