2 года безвиза: украинцы 42,6 млн раз ездили в страны ЕС

11 июня, 2019, 10:08

Два года назад, с 11 июня 2017 года, официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в Facebook .

С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС.

9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участка границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составил более 350 000 и более 245 000 человек соответственно. Около 226 000 человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, ведь таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Всего за второй год безвизовых зафиксировали 2,35 млн поездок украинцев-"безвизовиков". А это в 4,2 раза больше, чем за первый год - 560 тыс. человек.

Также сообщается, что в настоящее время 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключен к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.