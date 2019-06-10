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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии

Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии

Президент Владимир Зеленский внес в Раду неотложные законопроекты об отсрочке на год запуска рынка электроэнергии

Об этом в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта: #10376 - изменения в ЗУ "О рынке электрической энергии" - отсрочка введения нового рынка электроэнергии до 01 июля 2020 года. К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисных явлений на рынке электроэнергии был инициирован перенос запуск новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям", - написал Герус.

По его словам, внесен также и законопроект #10375 - изменения в ЗУ "Об альтернативных источниках энергии".

"Предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт. Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцам, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко", - отметил Герус.

 

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