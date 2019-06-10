Защита моряков готова к невыполнению РФ решения трибунала, - Полозов
10 июня, 2019, 16:52
Команда адвокатов украинских моряков готова к судебному процессу, который состоится в случае невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН
Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает РБК-Украина.
"Команда адвокатов готова и к негативному развитию событий. Если РФ в нарушение решения трибунала не освободит их, то наши адвокаты готовы как к следственным действиям, так и к судебному процессу. Сложно сказать, как власть РФ представляет этот процесс, потому что по законодательству РФ суд должен проходить на территории оккупированного Крыма... Общее количетво защитников приближается к 50. При таком объеме судебный процесс может затянуться", - пояснил адвокат.
Однако, по его словам, адвокаты украинских моряков убеждены, что Россия выполнит решение Морского трибунала.
- Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
- Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных , причастных к захвату моряков в Керченском проливе.
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