Защита моряков готова к невыполнению РФ решения трибунала, - Полозов

10 июня, 2019, 16:52

Команда адвокатов украинских моряков готова к судебному процессу, который состоится в случае невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает РБК-Украина.

"Команда адвокатов готова и к негативному развитию событий. Если РФ в нарушение решения трибунала не освободит их, то наши адвокаты готовы как к следственным действиям, так и к судебному процессу. Сложно сказать, как власть РФ представляет этот процесс, потому что по законодательству РФ суд должен проходить на территории оккупированного Крыма... Общее количетво защитников приближается к 50. При таком объеме судебный процесс может затянуться", - пояснил адвокат.

Однако, по его словам, адвокаты украинских моряков убеждены, что Россия выполнит решение Морского трибунала.