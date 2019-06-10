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Espreso.tvМирИран разработал собственную систему ПВО

Иран разработал собственную систему ПВО


фото: tasnimnews
Во время торжественной церемонии в Тегеране министр обороны Ирана Амир Хатами показал журналистам систему ПВО "Хордад-15"
Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам Хатами, она разработана экспертами военного ведомства Исламской Республики и способна поражать одновременно до шести целей (самолетов и беспилотников) ракетами "Сайяд-3".

Система ПВО может поражать цели на расстоянии до 150 км. При этом на ее приведение в боевую готовность, по словам Хатами, нужно всего пять минут.

Глава военного ведомства подчеркнул, что целью создания новых вооружений является не угроза соседям, а исключительно оборона.

Новая система ПВО названа в честь массовой акции протеста против ареста имама Хомейни, которая состоялась 5 июня 1963. 15-й Хордад - 5 июня по персидскому календарю.

К настоящему времени силы ПВО Ирана состояли в основном из китайских и российских комплексов. На вооружении, в частности, стоят ЗРК "Тор-М1".

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