Всю неделю в Украине будет царить жара
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает Еспресо.TV.
"В Украине будет царить жара, которая будет даже постепенно "раскручиваться", - отметила синоптик.
По данным синоптика, с завтрашнего дня температура воздуха будет от 29 до 33 градусов, на юге и востоке.
Дожди кратковременные с грозами будут локальными - в западных регионах и на севере Украины, прогнозирует Диденко.
"Но постепенно и эти дожди "испаряться" при такой высокой температуре и эта жара будет достигать 30-35 градусов по всей Украине", - отметила синоптик.
В Киеве вероятные кратковременные дожди, поэтому Наталья Диденко предлагает киевлянам и гостям столицы "вооружиться" зонтиками.
"Вся неделя в Киеве и Украине будет жаркой, и по предварительным прогнозам эта жара перейдет на следующий понедельник, но со вторника вероятность прекращения жары", - отметила Диденко.