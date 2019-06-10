Всю неделю в Украине будет царить жара

10 июня, 2019, 10:33

В течение недели в Киеве и Украине продлится жара, дожди ожидаются в западных регионах и на севере Украины

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает Еспресо.TV.

"В Украине будет царить жара, которая будет даже постепенно "раскручиваться", - отметила синоптик.

По данным синоптика, с завтрашнего дня температура воздуха будет от 29 до 33 градусов, на юге и востоке.

Дожди кратковременные с грозами будут локальными - в западных регионах и на севере Украины, прогнозирует Диденко.

"Но постепенно и эти дожди "испаряться" при такой высокой температуре и эта жара будет достигать 30-35 градусов по всей Украине", - отметила синоптик.

В Киеве вероятные кратковременные дожди, поэтому Наталья Диденко предлагает киевлянам и гостям столицы "вооружиться" зонтиками.

"Вся неделя в Киеве и Украине будет жаркой, и по предварительным прогнозам эта жара перейдет на следующий понедельник, но со вторника вероятность прекращения жары", - отметила Диденко.