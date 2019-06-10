Влиятельный американский банкир организовывал многочисленные схемы с другом Путина, - Reuters

10 июня, 2019, 13:34

Высокопоставленный американский банкир в свое время тайно передал акции в мощном московском инвестиционном банке "Ренессанс Капитал" одному из ближайших друзей Владимира Путина и организовал ему встречи с ведущими представителями американской внешней политики десять лет назад

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Американский банкир Роберт Форсман, который сейчас является вице-президентом инвестиционного банка UBS в Нью-Йорке, сыграл ряд важных ролей в финансовом мире Москвы, говорится в материале.

Он возглавлял инвестиционные банковские операции Dresdner Bank в России в начале 2000-х годов, был вице-президентом "Ренессанс Капитал" с 2006 по 2009 года, а затем руководил деятельностью Barclays Capital в России до 2016 года. Друг Путина, Маттиас Варниг, присутствует в советах нескольких российских государственных компаний.

Форсман свое время говорил, что он всегда хотел быть миротворцем между двумя ядерными державами.

Теперь, как стало известно из полученных электронных писем "Ренессанс Капитал" за 2007-2011 годы, в Форсман была тесная связь с кругами Путина на протяжении многих лет. Он использовал эти связи, чтобы выигрывать соглашения. Письма фигурировали в длительной судебной тяжбе по спорному поглощению российским государством нефтяной компании "Юкос" Михаила Ходорковского в середине 2000-х годов.

"Отношения Форсмана с Кремлем были более сложными - и более меркантильными - чем у миротворца, показывают эти письма", - говорится в материале.

Форсман и его коллеги стремились помочь Кремлю извлечь выгоду от ликвидации "Юкос" в то время, когда аналитики утверждают, что Москва ищет международную легитимность для политически заряженного процесса. Они также показывают, как американский банкир сближал Варнига с вашингтонскими внешнеполитическими кругами во время администраций Буша и Обамы.

Московские связи Форсмана привлекли свежее внимание в последнее время, когда банкира вспомнил специальный прокурор Роберт Мюллер в отчете о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно докладу, Форсман был среди многих влиятельных людей, обратившихся к Дональду Трампу, когда кампания будущего американского лидера набирала обороты.

В марте 2016 года Форсман написал по почте помощнику Трампа, пригласив кандидата в президенты на международный бизнес-форум в Санкт-Петербурге, заявив, что он имел "обращение" от "высокопоставленных кремлевских чиновников" к кандидату, сообщается в докладе. Форсман попросил встретиться с Трампом, или с менеджером кампании Кори Левандовски или "другим соответствующим лицом", говоря, что он имеет другие вопросы, не хочет обсуждать за "незащищенную электронную почту".

В докладе Мюллера сказано, что нет никаких доказательств того, что команда кампании Трампа ответила на эти обращения. Когда Мюллер расспрашивал об этих контактах, Форсман опроверг свои связи с Кремлем. Он утверждал, что он просто стремился "утвердить свои полномочия" с командой Трампа, сообщил Мюллер. Никаких обвинений против Форсмана не предъявляли.

Еще в 2007 году Форсман был частью небольшой группы руководителей "Ренессанс Капитал", которые принимали участие в разработке секретного договора о передаче определенного пакета акций "Ренессанс Капитал" (частного инвестиционного банка, где он был вице-президентом) близкому другу Путина Варнигу, показывает серия писем, "связанных со сделкой.

В то время, когда Путин был офицером КГБ в Дрездене в конце 1980-х годов, Варниг служил офицером в восточногерманской тайной полиции. Варниг сообщил, что они впервые встретились в начале 1990-х годов в Санкт-Петербурге, когда Путин был заместителем мэра этого города. Сегодня Варниг является исполнительным директором российского газопровода Nord Stream 2 в Европу. Он также находится в советах нескольких российских государственных компаний, в частности у нефтяного гиганта "Роснефть". Он 12 лет был в совете банка "Россия", санкционированного Минфином США как "персональный банк" для высших российских чиновников.