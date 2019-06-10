В Италии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
10 июня, 2019, 22:50
В итальянском городе Рокка ди Папа, недалеко от Рима, произошел взрыв в жилом доме
Об этом сообщает ANSA .
В результате взрыва пострадал мэр Рима Эмануэле Хрестин, пострадали девять человек. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа, после того, как рабочие случайно пробили газовую трубу.
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