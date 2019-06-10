В Индии из-за партийных флагов произошли столкновения, есть жертвы
10 июня, 2019, 08:50
Между сторонниками конкурирующих политических сил в Индии произошли столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере три человека
Об этом сообщает Straits Times.
По меньшей мере три человека погибли и несколько пострадали в результате вооруженных столкновений между сторонниками правящей партии Тринамоол в Западной Бенгалии и индийской народной партии Бхаратия Джаната парти, говорится в сообщении.
Отмечается, что жестокие столкновения произошли в районе Найат - Сандешхали, примерно за 73 км к востоку от Калькутты, столицы штата Западная Бенгалия.
Отмечается, что власть направила огромный контингент силовиков в район, чтобы удержать ситуацию под контролем.
Согласно сообщениям, столкновения произошли после того, как представители партии Тринамоол попытались убрать флаги Народной партии из общественных мест в этом районе.
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