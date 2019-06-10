В Индии из-за партийных флагов произошли столкновения, есть жертвы

10 июня, 2019, 08:50

Между сторонниками конкурирующих политических сил в Индии произошли столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере три человека

Об этом сообщает Straits Times.

По меньшей мере три человека погибли и несколько пострадали в результате вооруженных столкновений между сторонниками правящей партии Тринамоол в Западной Бенгалии и индийской народной партии Бхаратия Джаната парти, говорится в сообщении.

Отмечается, что жестокие столкновения произошли в районе Найат - Сандешхали, примерно за 73 км к востоку от Калькутты, столицы штата Западная Бенгалия.

Отмечается, что власть направила огромный контингент силовиков в район, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Согласно сообщениям, столкновения произошли после того, как представители партии Тринамоол попытались убрать флаги Народной партии из общественных мест в этом районе.