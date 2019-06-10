В Украине начали начислять штрафы за долги за коммуналку
Штрафы за долги по оплате коммуналки в Украине установят в договоре с поставщиком услуги, передает "Слово и Дело"
"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.
Пеня должна быть установлена в договоре с поставщиком услуги. Она будет начисляться только на ту сумму, которая образуется после заключения такого договора.
При этом в законе указано, что штраф за коммуналку не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки. Общая сумма штрафа не может превышать 100% от всей суммы долга.
Сообщается, что в случае, если задолженность по оплате ЖКУ возникла из-за невыплаты субсидии, штраф не будет начислен.
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- Напомним, с 1 мая в Украине вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах, согласно которому за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги потребителям будут начислять пеню.
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