В Украине начали начислять штрафы за долги за коммуналку

10 июня, 2019, 16:20

С 10 июня украинцам начнут начислять штрафы за задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг

Штрафы за долги по оплате коммуналки в Украине установят в договоре с поставщиком услуги, передает "Слово и Дело"

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Пеня должна быть установлена ​​в договоре с поставщиком услуги. Она будет начисляться только на ту сумму, которая образуется после заключения такого договора.

При этом в законе указано, что штраф за коммуналку не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки. Общая сумма штрафа не может превышать 100% от всей суммы долга.

Сообщается, что в случае, если задолженность по оплате ЖКУ возникла из-за невыплаты субсидии, штраф не будет начислен.

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