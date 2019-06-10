//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине начали начислять штрафы за долги за коммуналку

В Украине начали начислять штрафы за долги за коммуналку


фото: slovoidilo
С 10 июня украинцам начнут начислять штрафы за задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг

Штрафы за долги по оплате коммуналки в Украине установят в договоре с поставщиком услуги, передает "Слово и Дело"

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Пеня должна быть установлена ​​в договоре с поставщиком услуги. Она будет начисляться только на ту сумму, которая образуется после заключения такого договора.

При этом в законе указано, что штраф за коммуналку не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки. Общая сумма штрафа не может превышать 100% от всей суммы долга.

Сообщается, что в случае, если задолженность по оплате ЖКУ возникла из-за невыплаты субсидии, штраф не будет начислен.

Читайте также: Как изменятся коммунальные услуги для украинцев: без ЖЭКов и со штрафами

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать