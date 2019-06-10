В США заметили секретный и потенциально революционный самолет

10 июня, 2019, 16:32

Американская компания Otto Aviation может изменить рынок авиационных перевозок, запустив в серию самолет Celera 500L

Как сообщает The Drive , Celera 500L заметили в аэропорту Южной Калифорнии, когда самолет, вероятно, готовился к своему первому полету. Создатели применили толкающий винт, который ранее не нашел широкого применения в авиации.

Пилотировать самолет сможет один летчик, взлетать машина может с любого аэродрома. Предполагается, что воздушное судно сможет перемещается со скоростью 740-820 км на высоте до 65 000 футов (19,8 км), расходуя галлон топлива (3,8 л) на 30-42 мили (48-68 км).

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Это очень хорошие показатели, которые в разы превосходят в плане экономичности характеристики машин, которые уже находятся в эксплуатации, таких как легкий Pilatus PC-12, имеет рабочий потолок в 30 000 футов (9,1 км), крейсерскую скорость чуть менее 330 миль в час (483 км / ч) и сжигает в среднем 66 галлонов топлива в час, расходуя 1 галлон (3,8 л) на пять миль (8 км).

Как пишет издание, возможно, новинка от Otto Aviation сможет себя хорошо зарекомендовать в качестве корпоративного самолета или регионального лайнера. Работы над Celera 500L ведут примерно десять лет: все это время разработку держали в тайне.