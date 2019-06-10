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Espreso.tvОбществоВ России прокуроры требуют до 17 лет колонии крымским татарам в первом "деле Хизб ут-Тахрир"

В России прокуроры требуют до 17 лет колонии крымским татарам в первом "деле Хизб ут-Тахрир"


фото: krymr.org
Обвинение требует 17 лет для Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова - 13 лет, Узеира Абдуллаева и Айдера Салединова - по 12 лет, Эмиля Джемаденова - 11 лет колонии

Об этом сообщает Крим.Реалии.

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону обвинение запросило сроки заключения для фигурантов первой симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".

Прокурор требует 17 лет для Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова - 13 лет, Узеира Абдуллаева и Айдер Салединова - по 12 лет, Эмиля Джемаденова - 11 лет колонии.

12 октября 2016 в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустам Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

6 декабря прошлого года стало известно, что фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура и Узеира Абдуллаев, Айдер Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

19 февраля этого года на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону в симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир" допросили тайного свидетеля.

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