В Раде ищут бомбу
10 июня, 2019, 12:38
На территории парламента проводят обследование из-за анонимных сообщений о заминировании
Об этом "Украинской правде" сообщила 10 июня начальник отдела коммуникаций Национальной полиции Киева Оксана Блищик.
"Уже несколько сообщений о заминировании 5 станций метро, министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - отметила Блищик.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.
По словам Блищик, для проверки всех объектов созданы дополнительные группы взрывотехников и кинологов.
Читайте также
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-