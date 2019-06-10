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Espreso.tvОбществоВ Раде ищут бомбу

В Раде ищут бомбу


фото: radiosvoboda
На территории парламента проводят обследование из-за анонимных сообщений о заминировании

Об этом "Украинской правде" сообщила 10 июня начальник отдела коммуникаций Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

"Уже несколько сообщений о заминировании 5 станций метро, министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - отметила Блищик.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

По словам Блищик, для проверки всех объектов созданы дополнительные группы взрывотехников и кинологов.

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