В Раде ищут бомбу

10 июня, 2019, 12:38

На территории парламента проводят обследование из-за анонимных сообщений о заминировании

Об этом "Украинской правде" сообщила 10 июня начальник отдела коммуникаций Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

"Уже несколько сообщений о заминировании 5 станций метро, министерство, два магазина, ВРУ и три университета", - отметила Блищик.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

По словам Блищик, для проверки всех объектов созданы дополнительные группы взрывотехников и кинологов.