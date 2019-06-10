В Париже объявили "войну" самокатам. Почему

10 июня, 2019, 11:58

Власти Парижа ограничат выдачу лицензий компаниям, которые занимаются прокатом электросамокатов. Кроме того, на самокатах будет запрещено кататься в парках и парковаться на тротуарах

Об этом пишет Monde.

Так чиновники хотят бороться с "анархией", которая, по их мнению, началась в городе из-за самокатов. О борьбе с этими средствами передвижения официально объявила мэр города Анн Идальго.

В Париже сейчас работают 12 фирм-прокатчиков самокатов, в некоторых из них даже одинаковые названия. Власти хотят сократить их количество до двух-трех. Чиновники сами будут выбирать, каким из них разрешить работу, основываясь в том числе на том, сколько в компании платят сотрудникам, которые занимаются подзарядкой скутеров.

La maire de Paris Anne Hidalgo annonce l' interdiction du stationnement des trottinettes électriques sur les trottoirs , et demande aux opérateurs de limiter la vitesse de ces engins qui se multiplient dans l'espace public , engendrant accidents et stationnements anarchiques #AFP pic.twitter. com / o7ofpjOA1D - Agence France-Presse (@afpfr) 7 июня 2019

Кроме того, фирмы должны будут доказать, что смогут починить сломанный самокат, а не бросят его посреди улицы. Волонтеры находят брошенные самокаты не только на улицах, но даже на дне Сены. Недавно они выловили оттуда 22 самоката.

En quelques heures hier et sur quelques dizaines de mètres à Paris, 22 trottinettes, 2 vélos et 2 barrières de chantier repêchés dans la Seine ... Eh oh les Parisiens, vous avez noyé votre civisme?! pic.twitter.com/zAhW0LPJdU - Dominique Seux (@dseux) 15 апреля 2019

Идальго добавила, что самокатов стало "слишком много" на улицах Парижа - по ее оценкам, это около 20 тыс. штук. При этом Monde пишет, что, скорее всего, эти данные занижены и на самом деле в городе около 40 тыс.самокатов. Чиновники считают приемлемым количеством по пять тысяч штук на каждую фирму.

Власти также ограничат максимальную скорость самокатов - с 25 км / ч до 20 км / ч. В городе уже действуют штрафы за езду на электросамокате по тротуарам и блокировку дороги при парковке самоката.