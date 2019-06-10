//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Париже объявили "войну" самокатам. Почему

В Париже объявили "войну" самокатам. Почему

Власти Парижа ограничат выдачу лицензий компаниям, которые занимаются прокатом электросамокатов. Кроме того, на самокатах будет запрещено кататься в парках и парковаться на тротуарах

Об этом пишет Monde.

Так чиновники хотят бороться с "анархией", которая, по их мнению, началась в городе из-за самокатов. О борьбе с этими средствами передвижения официально объявила мэр города Анн Идальго.

В Париже сейчас работают 12 фирм-прокатчиков самокатов, в некоторых из них даже одинаковые названия. Власти хотят сократить их количество до двух-трех. Чиновники сами будут выбирать, каким из них разрешить работу, основываясь в том числе на том, сколько в компании платят сотрудникам, которые занимаются подзарядкой скутеров.

Кроме того, фирмы должны будут доказать, что смогут починить сломанный самокат, а не бросят его посреди улицы. Волонтеры находят брошенные самокаты не только на улицах, но даже на дне Сены. Недавно они выловили оттуда 22 самоката.

Идальго добавила, что самокатов стало "слишком много" на улицах Парижа - по ее оценкам, это около 20 тыс. штук. При этом Monde пишет, что, скорее всего, эти данные занижены и на самом деле в городе около 40 тыс.самокатов. Чиновники считают приемлемым количеством по пять тысяч штук на каждую фирму.

Власти также ограничат максимальную скорость самокатов - с 25 км / ч до 20 км / ч. В городе уже действуют штрафы за езду на электросамокате по тротуарам и блокировку дороги при парковке самоката.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать