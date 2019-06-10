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Espreso.tvОбществоВ Одессе на концерте партии Труханова упала металлическая конструкция сцены

В Одессе на концерте партии Труханова упала металлическая конструкция сцены


фото: Думская
В Одессе во время концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась металлическая конструкция с установленным на ней звуковым оборудованием

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как заявили в полиции, уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к сцене.

Сведения о событии внесли в журнал единого учета Приморского райотдела полиции для проведения дальнейшей проверки.

Как информировала Думская, на Потемкинской лестнице вечером 9 июня проходил концерт, организованный мэрией в поддержку партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".

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