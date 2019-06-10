10 июня, 2019, 22:03

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена

Об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошел около 2:00 дня в районе 51-й улицы и Седьмой авеню.

Пока других подробностей инцидента не сообщается.