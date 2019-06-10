//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Нью-Йорке вертолет врезался в здание

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена

Об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошел около 2:00 дня в районе 51-й улицы и Седьмой авеню.

Пока других подробностей инцидента не сообщается.

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать