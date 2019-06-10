В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
10 июня, 2019, 22:03
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена
Об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу.
Инцидент произошел около 2:00 дня в районе 51-й улицы и Седьмой авеню.
Пока других подробностей инцидента не сообщается.
#Update : Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid -town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA- Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 10 июня 2019
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