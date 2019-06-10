В Москве разгромили редакцию оппозиционного издания

10 июня, 2019, 15:36

Главный редактор оппозиционного в РФ проекта "Сноб" Ксения Чудинова заявила, что в офис издания yочью 10 июня попал неизвестный мужчина и "полностью разгромил редакцию"

Об этом сообщает Meduza .

По словам Чудиновой, она не знает мотива человека, который устроил погром, а также пока не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работают следователи.

"Влезли к нашим соседям и заодно к нам - офис полностью разгромлен", - сказала Чудинова в беседе с "МБХ Медиа".

Сообщается, что преступник разбил стеклянные двери в редакцию взломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.

Отмечается, что часть сотрудников "Сноба" продолжила работать в офисе телеканала "Дождь".

Главред проекта добавила, что издание будет просить помочь с техникой, так как самостоятельно восстановить компьютеры "будет буквально большой делом".