В Мали во время нападения на деревню убили около сотни человек
Об этом сообщает ВВС.
Издание отмечает, что атакованное село было населено догонами - одним из национальных меньшинств Мали. Отмечено, что среди представителей нацменьшинства распространены занятия охотой и традиционные языческие верования, а также довольно много христиан. При этом догоны имеют длительный конфикт с полукочевыми пастухами народности фулани, исповедующими ислам.
Мэр соседнего Банкаса, Мулай Гиндо, сообщил агентству Рейтер, что фулани напали на деревню после наступления сумерек.
Местный чиновник в районе Кунду, где находится село, сообщил агентству AFP: "Сейчас мы имеем 95 мертвых гражданских лиц. Тела сжигаются, мы продолжаем искать других".
Столкновения между этими догонами и фулани участились после исламистского восстания на севере Мали в 2012 году.
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