В Мали во время нападения на деревню убили около сотни человек

10 июня, 2019, 17:32

В центральной части Мали во время нападения на деревню погибли около ста человек

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что атакованное село было населено догонами - одним из национальных меньшинств Мали. Отмечено, что среди представителей нацменьшинства распространены занятия охотой и традиционные языческие верования, а также довольно много христиан. При этом догоны имеют длительный конфикт с полукочевыми пастухами народности фулани, исповедующими ислам.

Мэр соседнего Банкаса, Мулай Гиндо, сообщил агентству Рейтер, что фулани напали на деревню после наступления сумерек.

Местный чиновник в районе Кунду, где находится село, сообщил агентству AFP: "Сейчас мы имеем 95 мертвых гражданских лиц. Тела сжигаются, мы продолжаем искать других".

Столкновения между этими догонами и фулани участились после исламистского восстания на севере Мали в 2012 году.