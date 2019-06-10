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Espreso.tvМирВ Мали во время нападения на деревню убили около сотни человек

В Мали во время нападения на деревню убили около сотни человек


фото: reuters
В центральной части Мали во время нападения на деревню погибли около ста человек

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что атакованное село было населено догонами - одним из национальных меньшинств Мали. Отмечено, что среди представителей нацменьшинства распространены занятия охотой и традиционные языческие верования, а также довольно много христиан. При этом догоны имеют длительный конфикт с полукочевыми пастухами народности фулани, исповедующими ислам.

Мэр соседнего Банкаса, Мулай Гиндо, сообщил агентству Рейтер, что фулани напали на деревню после наступления сумерек.

Местный чиновник в районе Кунду, где находится село, сообщил агентству AFP: "Сейчас мы имеем 95 мертвых гражданских лиц. Тела сжигаются, мы продолжаем искать других".

Столкновения между этими догонами и фулани участились после исламистского восстания на севере Мали в 2012 году.

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