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Espreso.tvОбществоВ Киеве Seat Ibiza протаранил отбойник, водитель выпал на дорогу

В Киеве Seat Ibiza протаранил отбойник, водитель выпал на дорогу

На улице Борщаговский в Киеве автомобиль Seat Ibiza протаранил отбойник. В результате удара погиб водитель

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль, двигаясь на большой скорости въехал в отбойник с левой стороны дороги. Удар был такой силы, что у автомобиля оторвалось переднее колесо и отлетело в ограждение скоростного трамвая.

Также оторвались передние дверцы и непристегнутый ремнем безопасности водитель выпал на проезжую часть. Врачи "скорой" пытались сохранить жизнь пострадавшему, однако спасти мужчину не удалось. Водитель Seat скончался от полученных травм.

 

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