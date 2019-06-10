В Киеве Seat Ibiza протаранил отбойник, водитель выпал на дорогу

10 июня, 2019, 07:18

На улице Борщаговский в Киеве автомобиль Seat Ibiza протаранил отбойник. В результате удара погиб водитель

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль, двигаясь на большой скорости въехал в отбойник с левой стороны дороги. Удар был такой силы, что у автомобиля оторвалось переднее колесо и отлетело в ограждение скоростного трамвая.

Также оторвались передние дверцы и непристегнутый ремнем безопасности водитель выпал на проезжую часть. Врачи "скорой" пытались сохранить жизнь пострадавшему, однако спасти мужчину не удалось. Водитель Seat скончался от полученных травм.