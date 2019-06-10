В Канаде из-за ошибки врачей родители похоронили чужого ребенка

10 июня, 2019, 12:10

В канадском городе Виннипеге родители устроили похороны чужому ребенку из-за врачебной ошибки

Об этом сообщает СВС .

19 апреля новорожденного сына Элис Кинак (Alice Kinak) и Тони Алагалака (Tony Alagalak) доставили в больницу города Виннипега в критическом состоянии. Медикам не удалось спасти ему жизнь. Через несколько дней труп младенца передали родителям для захоронения.

15 мая врачи связались с семьей и признались, что в больнице произошла путаница: родителям вернули тело чужого ребенка. Они заявили, что для выяснения подробностей происшествия необходимо выкопать из могилы гроб новорожденного.

"Я хочу узнать, кто виноват в трагедии и как это произошло", - сказал Алагалак в разговоре с журналистами. Представители больницы воздержались от комментариев.