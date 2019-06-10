В Гааге стартуют слушания по иску Украины против России

10 июня, 2019, 12:26

Постоянная палата третейского суда в Гааге сегодня начала слушания относительно предыдущих возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

"На этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - написала Зеркаль.

По ее словам, сегодня начались устные слушания в суде. Зеркаль отметила, что цель России - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности.

В частности, Россия пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в оккупированном Крыму, пишет Зеркаль, во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право произвольно вести себя на Азове и в Керченском проливе.

Сегодня на слушаниях выступает Россия, Украина предоставит свою позицию завтра.