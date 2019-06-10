В Гааге стартуют слушания по иску Украины против России
Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.
"На этой неделе проходят слушания по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - написала Зеркаль.
По ее словам, сегодня начались устные слушания в суде. Зеркаль отметила, что цель России - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности.
В частности, Россия пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в оккупированном Крыму, пишет Зеркаль, во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право произвольно вести себя на Азове и в Керченском проливе.
Сегодня на слушаниях выступает Россия, Украина предоставит свою позицию завтра.