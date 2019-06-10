В Донецкой области оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

10 июня, 2019, 21:25

В понедельник, 10 июня, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного по направлению Пикузы и Ужовка из крупнокалиберного пулемета, под Пищевиком по направлению Верхнешироковского - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого со стороны Докучаевска - из гранатометов и стрелкового оружия .

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли укрепления украинской армии возле Зайцева по направлению Гольмивского из 120-мм минометов.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили российским военным на вооруженные провокации.