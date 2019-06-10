//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Донецкой области оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

В Донецкой области оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

В понедельник, 10 июня, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного по направлению Пикузы и Ужовка из крупнокалиберного пулемета, под Пищевиком по направлению Верхнешироковского - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого со стороны Докучаевска - из гранатометов и стрелкового оружия .

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли укрепления украинской армии возле Зайцева по направлению Гольмивского из 120-мм минометов.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили российским военным на вооруженные провокации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать