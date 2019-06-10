В Донецкой области оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного по направлению Пикузы и Ужовка из крупнокалиберного пулемета, под Пищевиком по направлению Верхнешироковского - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого со стороны Докучаевска - из гранатометов и стрелкового оружия .
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли укрепления украинской армии возле Зайцева по направлению Гольмивского из 120-мм минометов.
Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили российским военным на вооруженные провокации.
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