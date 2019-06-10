В Центризбиркоме зарегистрировали еще 31 кандидата на парламентские выборы
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
10 июня ЦИК зарегистрировала 31 кандидата в народные депутаты Украины. Комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно:
Репейника А.А. - в ОВО № 13
Окунинца С.В. - в ОВО № 27
Широких А.С. - в ОВО № 29
Мороза А.Н. - в ОВО № 30
Хоришко В.Д. - в ОВО № 39,
Бордунова Е.В. - в ОВО № 45,
Ковалева А.И. - в ОВО № 51,
Сажко С.М. - в ОВО № 59,
Данилова А.Н., Петренко В.И. - в ОВО № 66,
Прасола М.В. - в ОВО № 76,
Богуслаева В.А. - в ОВО № 77,
Щуклина Ю.М. - в ОВО № 78,
Васюка А.Г. - в ОВО № 82,
Крутчака В.В. - в ОВО № 88,
Шкаровского В.А. - в ОВО № 93,
Лирника Г.А. - в ОВО № 94,
Бережного А.А. - в ОВО № 106,
Дубневича Б.В., Косыка А.В. - в ОВО № 118,
Нелюбу А.М. - в ОВО № 147,
Минязева В.Д., Реку А.А. - в ОВО № 149,
Шкурата И.П. - в ОВО № 161,
Мельника С.И. - в ОВО № 187,
Бойко А.А. - в ОВО № 191,
Саражу Е.В. - в ОВО № 198,
Залищук С.П. - в ОВО № 199,
Попеску И.В. - в ОВО № 203.
ЦИК зарегистрировала также 2 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых на съездах политическими партиями, в одномандатных избирательных округах.
От политической партии "Родной город" - Бойко Т. в ОВО № 23 и от политической партии "Народная правда" - Дуброва А.С. в ОВО № 211.
Всего сегодня Комиссия зарегистрировала 31 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 29 выдвинутых политическими партиями - 2.
Всего по состоянию на 10 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 88, выдвинутых политическими партиями - 7.
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