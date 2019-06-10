В Центризбиркоме зарегистрировали еще 31 кандидата на парламентские выборы

10 июня, 2019, 19:18

Сейчас в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

10 июня ЦИК зарегистрировала 31 кандидата в народные депутаты Украины. Комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно:

Репейника А.А. - в ОВО № 13

Окунинца С.В. - в ОВО № 27

Широких А.С. - в ОВО № 29

Мороза А.Н. - в ОВО № 30

Хоришко В.Д. - в ОВО № 39,

Бордунова Е.В. - в ОВО № 45,

Ковалева А.И. - в ОВО № 51,

Сажко С.М. - в ОВО № 59,

Данилова А.Н., Петренко В.И. - в ОВО № 66,

Прасола М.В. - в ОВО № 76,

Богуслаева В.А. - в ОВО № 77,

Щуклина Ю.М. - в ОВО № 78,

Васюка А.Г. - в ОВО № 82,

Крутчака В.В. - в ОВО № 88,

Шкаровского В.А. - в ОВО № 93,

Лирника Г.А. - в ОВО № 94,

Бережного А.А. - в ОВО № 106,

Дубневича Б.В., Косыка А.В. - в ОВО № 118,

Нелюбу А.М. - в ОВО № 147,

Минязева В.Д., Реку А.А. - в ОВО № 149,

Шкурата И.П. - в ОВО № 161,

Мельника С.И. - в ОВО № 187,

Бойко А.А. - в ОВО № 191,

Саражу Е.В. - в ОВО № 198,

Залищук С.П. - в ОВО № 199,

Попеску И.В. - в ОВО № 203.

ЦИК зарегистрировала также 2 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых на съездах политическими партиями, в одномандатных избирательных округах.

От политической партии "Родной город" - Бойко Т. в ОВО № 23 и от политической партии "Народная правда" - Дуброва А.С. в ОВО № 211.

Всего сегодня Комиссия зарегистрировала 31 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 29 выдвинутых политическими партиями - 2.

Всего по состоянию на 10 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 88, выдвинутых политическими партиями - 7.