В Букингемский дворец попытался прорваться курьер с пиццей для Елизаветы

10 июня, 2019, 09:07

В Букингемском дворце произошел переполох из-за попытки прорваться туда курьера международной сети ресторанов Domino's Pizza

Об этом сообщает The Sun .

Курьер утверждал, что из королевского дворца поступил заказ от клиентки, которая назвалась Елизаветой, говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспокоенная охрана задержала его на проходной.

Отмечается, что на всякий случай очередной позвонил уточнить: не заказывала ли 93-летняя королева Елизавета II четыре больших пицц-чизбургера на общую сумму 46 фунтов стерлингов. После чего охранник сообщил курьеру, что он стал жертвой розыгрыша.

"Бедняга выглядел очень смущенным и просто уехал", - сообщает издание.

Представитель Domino's отметил, что к ним поступил заказ на пиццу, за которую пообещали заплатить наличными при доставке.

"Мы всегда подозревали, что королева наша тайная фанатка. И заказ из Букингемского дворца подтвердил наши подозрения", - пошутила управляющая одной из пиццерий.