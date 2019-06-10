В Букингемский дворец попытался прорваться курьер с пиццей для Елизаветы
Об этом сообщает The Sun .
Курьер утверждал, что из королевского дворца поступил заказ от клиентки, которая назвалась Елизаветой, говорится в сообщении.
Отмечается, что обеспокоенная охрана задержала его на проходной.
Отмечается, что на всякий случай очередной позвонил уточнить: не заказывала ли 93-летняя королева Елизавета II четыре больших пицц-чизбургера на общую сумму 46 фунтов стерлингов. После чего охранник сообщил курьеру, что он стал жертвой розыгрыша.
"Бедняга выглядел очень смущенным и просто уехал", - сообщает издание.
Представитель Domino's отметил, что к ним поступил заказ на пиццу, за которую пообещали заплатить наличными при доставке.
"Мы всегда подозревали, что королева наша тайная фанатка. И заказ из Букингемского дворца подтвердил наши подозрения", - пошутила управляющая одной из пиццерий.
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