В АП сказали, когда сделают заявление по поводу ситуации в Молдове
Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНИАН .
По ее словам, вопрос о ситуации в Молдове находится под контролем президента Владимира Зеленского.
"Сейчас осуществляются определенные меры, то есть некоторые лица, пересекающие границу Украины на границе с Молдовой, проводится большая их проверка, особенно когда мы говорим о людях, которые имеют признаки радикальных настроений. Сейчас идут консультации для того, чтобы понять дальнейшие наши шаги" , - добавила она.
Мендель напомнила о заявлении Министерства иностранных дел Украины, в котором говорилось, что Украина готова поддерживать Молдову, поскольку она является "очень ценным партнером".
"Особенно когда речь идет о том, что у нас общие евроинтеграционные шаги. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет заявление, но мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры, особенно с международными партнерами и Евросоюзом", - отметила Мендель .
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы , сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове.
- В МИД Украины заявили об озабоченности развитием политической ситуации в соседней Молдове и отметили, что Украина против "российского сценария федерализации" Молдовы.
- Накануне вечером молдавское вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Секретарь Совбеза Александр Данилюк сообщил, что осуществляется мониторинг ситуации.
- МИД Украины в своем официальном реакции на события в Молдове предостерег по поводу реализации "российского сценария федерализации".
- СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным гражданам Российской Федерации.
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