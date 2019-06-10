В АП сказали, когда сделают заявление по поводу ситуации в Молдове

10 июня, 2019, 18:52

В Администрации президента после проведения переговоров с международными партнерами сделают заявление по поводу ситуации в Молдове

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНИАН .

По ее словам, вопрос о ситуации в Молдове находится под контролем президента Владимира Зеленского.

"Сейчас осуществляются определенные меры, то есть некоторые лица, пересекающие границу Украины на границе с Молдовой, проводится большая их проверка, особенно когда мы говорим о людях, которые имеют признаки радикальных настроений. Сейчас идут консультации для того, чтобы понять дальнейшие наши шаги" , - добавила она.

Мендель напомнила о заявлении Министерства иностранных дел Украины, в котором говорилось, что Украина готова поддерживать Молдову, поскольку она является "очень ценным партнером".

"Особенно когда речь идет о том, что у нас общие евроинтеграционные шаги. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет заявление, но мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры, особенно с международными партнерами и Евросоюзом", - отметила Мендель .