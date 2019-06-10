Ученые впервые заметили, как растение-хищник ест позвоночных животных

10 июня, 2019, 15:15

Ученые из Гуэлфского университета впервые зафиксировали, как насекомоядное растение саррацения пурпурная поедает двух позвоночных - маленьких желтопятнистых амбистом

Описание исследования опубликованы в журнале Ecology.

Саррацения пурпурная растет на сфагновых болотах восточной и центральной части Северной Америки. Этот вид насекомоядных растений имеет кувшины-ловушки и широко культивируется в качестве комнатного растения.

До сих пор было известно, что растение питается только насекомыми - оно привлекало жертвы сладким соком, который выделяется из листьев, а когда те залезали внутрь кувшина, захлопывали его.

Однако исследователи впервые увидели, как саррацения пурпурная поедает личинок желтопятнистых амбистом. Те, как и насекомые, попадают в ловушку растения, причем происходит это довольно часто. По подсчетам исследователей, позвоночные встречаются в ловушках 18-19% всех растущих на болотах растений.