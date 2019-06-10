Ученые впервые заметили, как растение-хищник ест позвоночных животных
Описание исследования опубликованы в журнале Ecology.
Саррацения пурпурная растет на сфагновых болотах восточной и центральной части Северной Америки. Этот вид насекомоядных растений имеет кувшины-ловушки и широко культивируется в качестве комнатного растения.
До сих пор было известно, что растение питается только насекомыми - оно привлекало жертвы сладким соком, который выделяется из листьев, а когда те залезали внутрь кувшина, захлопывали его.
Однако исследователи впервые увидели, как саррацения пурпурная поедает личинок желтопятнистых амбистом. Те, как и насекомые, попадают в ловушку растения, причем происходит это довольно часто. По подсчетам исследователей, позвоночные встречаются в ловушках 18-19% всех растущих на болотах растений.
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