Ученые впервые сняли рыбу, которая задерживает дыхание под водой
Об этом говорится в журнале Science.
Как отметили ученые, "задержка" происходит в тот момент, когда рыба уже набрала воду и начала пропускать ее через жаберные камеры.
Ученые не собирались специально снимать этот процесс. Вместо этого они нашли видеоматериалы с изображением хаунакса - костной рыбы, которая живет на глубинах 200-500 м. Она крайне редко становится объектом внимания исследователей, однако иногда попадает в обзор дистанционно управляемых транспортных средств экспедиции Национального управления по исследованию океанов и атмосферы.
На видео, снятом в нескольких местах Атлантического и Тихого океанов, показано восемь глубоководных хаунаксов с большим количеством воды в жаберных камерах, без каких-либо признаков вдоха или выдоха. Через несколько минут они выпустили воду и их тела уменьшились на 20-30%. Именно огромные жаберные камеры позволяют рыбам сохранять такие большие объемы воды в течение нескольких минут, сообщают исследователи в журнале Journal of Fish Biology.
Исследователи считают, что задержка дыхания на длительные промежутки времени может помочь рыбам экономить энергию, которую они в противном случае использовали бы для активной откачки воды. Надувание до такого огромного размера может также послужить предупреждением для потенциальных хищников.