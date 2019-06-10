Ученые впервые сняли рыбу, которая задерживает дыхание под водой

10 июня, 2019, 13:20

Ученые из Национального управления по исследованию океанов впервые смогли зафиксировать рыбу, которая "задерживает дыхание", причем в некоторых случаях на четыре минуты

Об этом говорится в журнале Science.

Как отметили ученые, "задержка" происходит в тот момент, когда рыба уже набрала воду и начала пропускать ее через жаберные камеры.

Ученые не собирались специально снимать этот процесс. Вместо этого они нашли видеоматериалы с изображением хаунакса - костной рыбы, которая живет на глубинах 200-500 м. Она крайне редко становится объектом внимания исследователей, однако иногда попадает в обзор дистанционно управляемых транспортных средств экспедиции Национального управления по исследованию океанов и атмосферы.

На видео, снятом в нескольких местах Атлантического и Тихого океанов, показано восемь глубоководных хаунаксов с большим количеством воды в жаберных камерах, без каких-либо признаков вдоха или выдоха. Через несколько минут они выпустили воду и их тела уменьшились на 20-30%. Именно огромные жаберные камеры позволяют рыбам сохранять такие большие объемы воды в течение нескольких минут, сообщают исследователи в журнале Journal of Fish Biology.

Исследователи считают, что задержка дыхания на длительные промежутки времени может помочь рыбам экономить энергию, которую они в противном случае использовали бы для активной откачки воды. Надувание до такого огромного размера может также послужить предупреждением для потенциальных хищников.