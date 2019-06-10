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Espreso.tvНаукаУченые впервые сняли рыбу, которая задерживает дыхание под водой

Ученые впервые сняли рыбу, которая задерживает дыхание под водой

Ученые из Национального управления по исследованию океанов впервые смогли зафиксировать рыбу, которая "задерживает дыхание", причем в некоторых случаях на четыре минуты

Об этом говорится в журнале Science.

Как отметили ученые, "задержка" происходит в тот момент, когда рыба уже набрала воду и начала пропускать ее через жаберные камеры.

Ученые не собирались специально снимать этот процесс. Вместо этого они нашли видеоматериалы с изображением хаунакса - костной рыбы, которая живет на глубинах 200-500 м. Она крайне редко становится объектом внимания исследователей, однако иногда попадает в обзор дистанционно управляемых транспортных средств экспедиции Национального управления по исследованию океанов и атмосферы.

На видео, снятом в нескольких местах Атлантического и Тихого океанов, показано восемь глубоководных хаунаксов с большим количеством воды в жаберных камерах, без каких-либо признаков вдоха или выдоха. Через несколько минут они выпустили воду и их тела уменьшились на 20-30%. Именно огромные жаберные камеры позволяют рыбам сохранять такие большие объемы воды в течение нескольких минут, сообщают исследователи в журнале Journal of Fish Biology.

Исследователи считают, что задержка дыхания на длительные промежутки времени может помочь рыбам экономить энергию, которую они в противном случае использовали бы для активной откачки воды. Надувание до такого огромного размера может также послужить предупреждением для потенциальных хищников.

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