У трех украинских туроператоров отобрали лицензии
10 июня, 2019, 15:43
Трех украинских туроператоров лишили лицензий из-за игнорирования утвержденных правительством лицензионных условий
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.
Он уточнил, что речь идет об ООО "Сеть агентств" Горячие туры ", ЧП" Лаки-Туре ", ЧП" Дионис-Прага-Украина ".
"Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых - внеплановые. По их результатам оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия. В случае еще семи операторов условия выполняются частично. Компании получили от департамента предписание об устранении нарушений ", - написал Титарчук.
Читайте также
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански