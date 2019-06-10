У трех украинских туроператоров отобрали лицензии

10 июня, 2019, 15:43

Трех украинских туроператоров лишили лицензий из-за игнорирования утвержденных правительством лицензионных условий

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

Он уточнил, что речь идет об ООО "Сеть агентств" Горячие туры ", ЧП" Лаки-Туре ", ЧП" Дионис-Прага-Украина ".

"Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых - внеплановые. По их результатам оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия. В случае еще семи операторов условия выполняются частично. Компании получили от департамента предписание об устранении нарушений ", - написал Титарчук.