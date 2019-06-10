Тимошенко предложила партиям Зеленского и Вакарчука объединиться в коалицию

10 июня, 2019, 11:03

Юлия Тимошенко считает, что партии "Батькивщина", "Слуга народа", "Голос" Святослава Вакарчука должны объединиться

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сказала во время съезда партии, передает Еспресо.TV

"Если мы хотим не допустить реванша и чтобы те, кто 5 лет калечил Украину не зашли снова в парламент [...], нам нужно стать инициаторами объединения", - заявила лидер "Батькивщины".

"Поэтому настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент - а это Батькивщина, Слуга народа, Голос Святослава Вакарчука - должны объединиться и на тех округах, где идут мастодонты коррумпированного режима, чтобы они не прошли", - сказала Тимошенко.