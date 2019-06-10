Супрун предупредила о последствиях употребления шаурмы, пиццы и бургеров

10 июня, 2019, 17:29

Домашние блюда полезнее еды в заведениях питания и быстрой еды на улице

Об этом написала в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Она привела примеры неполноценного питания, которое вам портит здоровье. Так, хот-доги содержат процессированное мясо, в котором есть нитрозамены (канцерогены), соль (гипертензия) и белый хлеб (он должен быть цельнозерновой или с отрубями, чтобы кишечник получал витамины, а не запоры).

"Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма это также риск пищевого отравления или даже ботулизма. Пицца: вы достаточно много заплатили за хлеб, на котором так не хватает свежих овощей, а вместо "честного" настоящего мяса - процессированное", - отметила и.о. главы Минздрава.

По ее словам, бургер и картофель фри (шаурма или хот-дог) - ухудшены лишними жирами в картофеле. Это не то масло, которое нужно для нашего здоровья. А печенье, конфеты, вафли - это сахара, вызывающие гликации, то есть снижение иммунитета, а также развитие устойчивости к инсулину, риск набора веса и кариеса.