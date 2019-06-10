Столкновение катеров в Будапеште: тело 20-й жертвы нашли в 21 км от места затопления

10 июня, 2019, 13:22

В Венгрии на реке Дунай обнаружили тело 20-го погибшего в инциденте с аварией прогулочного катера в Будапеште

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на венгерскую полицию.

По данным полиции, накануне была найдена еще одна жертва аварии экскурсионного судна в Будапеште. Таким образом, по официальным данным, число погибших достигло 20 человек, при этом 8 пассажиров до сих пор считаются пропавшими без вести.

В полиции уточнили, что тело 20-й жертвы обнаружили в реке в 21 километре к югу от Будапешта. Ее узнали как одного из граждан Южной Кореи, которые находились на катере "Русалка". Также сообщается, что продолжаются поиски еще семерых пассажиров и капитана.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считался пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.