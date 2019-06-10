Россияне на Донбассе 26 раз обстреляли позиции ООС

10 июня, 2019, 07:53

9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских военных из вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожена одна единица военной техники врага.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.